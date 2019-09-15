وزير الطاقة يكشف عن مشروع محطات لتوليد 15 الف ميغاواط 2030

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الأحد بجيجل أن الجزائر تعتزم إنجاز محطات لتوليد 15 ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول سنة 2030 و ذلك لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء.

و أوضح الوزير على هامش زيارة تفقد قام بها إلى هذه الولاية أن الجزائر سجلت ذروة استهلاك للكهرباء فاقت 15 ألف ميغاواط في السابع من أغسطس الأخير في حدود الساعة الثانية و 30 دقيقة زوالا أي بزيادة 1500 ميغاواط مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

و خلال استماعه لشروحات حول مدى تقدم أشغال إنجاز محطة توليد الكهرباء (1400 ميغاواط) بالمنطقة الصناعية لبلارة بالميلية (54 كلم شرق جيجل) شدد السيد عرقاب على المكلفين بإنجاز المشروع وعلى رأسهم الشركة الكورية الجنوبية هيونداي بضرورة تسليم الشطر الأول منه "في مارس 2020 و ربطه بالشبكة الوطنية" و ذلك بعد تسجيل تأخر في الإنجاز قارب الثمانية أشهر.

من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة على أن الجزائر بحاجة إلى 1500 ميغاواط سنويا من الكهرباء لتلبية الطلب الوطني مشيرا إلى أن محطات توليد الكهرباء التي يتم إنجازها حاليا تتم وفق "تكنولوجيات متطورة تسمح بتوفير 30 بالمائة من الاستهلاك السابق للغاز مع نفس القدرة الإنتاجية".

قبل ذلك عاين عرقاب عدة مشاريع تابعة لقطاعه على غرار مشروع إنجاز محولين كهربائيين بطاقة 400 و 220 كيلوفولط ببلدية أولاد يحيى خدروش وكذا مشروع إنجاز مركز مصفح بميناء جن جن كما أشرف على إعطاء إشارة إطلاق مشروع إنجاز مقر لمديرية نفطال.

