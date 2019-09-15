رئيس الدولة يؤكد على الدور المصيري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الاضطلاع بمسؤوليات كانت من اختصاص السلطات العمومية

استقبل رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الذي كان مرفقا بأعضاء من هيئته، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر انه "خلال هذا اللقاء هنأ السيد الرئيس أعضاء السلطة ورئيسها على الثقة التي وضعها نظراؤهم في شخصهم لقيادة مسار تنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل حرية واستقلالية، مسجلا بارتياح روح المسؤولية والكفاءة التي يتحلى بها أعضاء الهيئة مما يؤهلهم للاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه".

كما أكد بن صالح-- يضيف البيان-- على "الدور الهام والمصيري المنوط بالسلطة التي ستحال إليها مسؤوليات كانت من قبل من اختصاص السلطات العمومية وهو ما يشكل تطورا جوهريا وغير مسبوق يترجم بشكل ملموس تطلعات الشعب الجزائري ويوفر الضمانات الضرورية التي تمكن الجزائريات والجزائريين من اختيار، بكل سيادة وحرية وشفافية، الرئيس الذي يرغبون في تكليفه بمهمة قيادة البلاد".

و من جهة أخرى عب بن صالح عن "استعداد الدولة لوضع كل الوسائل المادية واللوجستية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإمدادها بكافة أشكال الدعم الذي يمكنها من تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفقا للصلاحيات الموكلة لها قانونا".

وفي الأخير "جدد السيد رئيس الدولة الشكر لأعضاء السلطة على قبولهم تحمل هذه المسؤولية مؤكدا على أن نجاح العملية الانتخابية مرتبط بمدى توفيقهم في اداء مهامهم.