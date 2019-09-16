المحلل السياسي التونسي الجرشي : تونس مقبلة على متغيرات مهمة قد تكون جذرية

توقع المحلل السياسي التونسي السيد الجرشي أن تعرف تونس متغيرات كبيرة في ساحتها السياسية قد تطال نظام حكمها بالنظر الى ما تم الإعلان عنه من نتائج اولية لانتخابات الرئاسة التي أجريت الأحد في تونس .

وأوضح الجرشي في مداخلة خص بها القناة الإذاعية الأولى أن ما تم الإعلان عنه كنتائج هو تعبير عن رفض للسياق الراهن بكل خصائصه وكل مكوناته مستخلصا بذلك أن "تونس مقبلة على متغيرات مهمة قد تكون جذرية ".

وأضاف الجرشي في قراءة أولية لاستطلاعات الرأي التي ستؤكد لاحقا بإعلان رسمي " أن ما تم الإعلان عنه هو جزء كبير من الرأي العام لم يعد مقتنع تماما بالوضع الراهن وبالنظام السياسي الحالي وانه يريد تغيير حقيقي في الوجوه والأشخاص والسياسيات .

هذا و كشفت استطلاعات الرأي عن تقدم مترشحين اثنين في الدور الأول لرئاسيات تونس ويتعلق الأمر بالمترشح الحر سعيد قيس ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس المتواجد بالسجن واللذين سيتواجدان في الدور الثاني .

المصدر : الإذاعة الجزائرية