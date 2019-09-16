أسعار النفط تسجل أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ 1991

سجلت أسعار النفط هذا الاثنين أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ حرب الخليج في عام 1991، بعدما أدى هجوم على منشأتي نفط في السعودية إلى توقف إنتاج ما يعادل 5 بالمائة من الإمدادات العالمية.

وفي التعاملات المبكرة اليوم الاثنين قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5ر19 بالمائة إلى 95ر71 دولار للبرميل في أكبر مكسب منذ 14 جانفي 1991، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنسبة 5ر15بالمائة إلى 34ر63 دولار للبرميل وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ 22 جوان 1998.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت يوم الجمعة الماضي لتنهي تعاملات الأسبوع على خسائر، حيث أنهى خام برنت جلسة التداول منخفضاً 16 سنتا إلى 22ر60 دولار للبرميل، في حين هبط خام تكساس 24 سنتا ليغلق عند 85ر54 دولار للبرميل.