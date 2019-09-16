كورابة : تسليم مشروع خط السكة الحديدية تيارت سعيدة نهاية الثلاثي الأول من سنة 2020

أعلن وزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة اليوم الاحد بتيارت أنه سيتم تسليم مشروع السكة الحديدية الرابط بين تيارت و سعيدة نهاية الثلاثي الأول من سنة 2020.

و أوضح الوزير أثناء زيارته التفقدية لولاية تيارت أنه نسبة أشغال مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين تيارت و سعيدة تعرف تقدما كبيراي مؤكدا أن المشروع سيكون له إنعكاسا إيجابيا على الإقتصاد و التنمية بولاية تيارت حيث سيوفر الوقت على المسافرين و سيساهم بشكل كبير في نقل البضائع وبالتالي سيخفف من حركة الشاحنات عبر الطرقات التي غالبا ما تتسبب في حوادث مرور.

و شدد مصطفى كورابة على "الحرص على نوعية و جودة الأشغال و متابعة الإنجاز تفاديا لعمليات إعادة التقييم التي تكلف خزينة الدولة أموال إضافية".

و ركز الوزير على تشجيع المؤسسات الناجحة في مجال إنجاز المشاريع الأشغال العمومية و النقل و كذا نوعية الأشغال بمنشأة الجسر العملاق التابع لمشروع السكك الحديدية و محطتي االنقل البري صنف (ب) و (أ) اللتين سيتم تسليمهما في الأيام القليلة القادمة حيث سيساهما في تقديم خدمات في المستوى.

كما أعلن أنه سيتم تخصيص 50 مليار دج للتكفل بإنجاز و صيانة شبكة الطرقات عبرالولاية و وعد بتمويل على الأقل مشروع واحد خلال العام القادم من مشاريع المنافذ التي تربط الولاية بالطريق السيار للهضاب العليا عبر خميس مليانة و تنس وغليزان و مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 23 على مسافه 50 كلم.

ومن جهته أفاد ممثل الوكالة الوطنية للدراسات و متابعة إنجاز و استثمارات السكة الحديدية أثناء عرض للمشروع ببلدية مدروسة أن نسبة الأشغال بلغت 87 بالمائة ،مشيرا إلى أنه وضع سكة حديدية في أغلب المقاطع إلا أن هناك عراقيل على مستوى 10 كلم بولاية تيارت.

وزار الوزير الميناء الجاف الذي يتربع على 7 هكتارات و مشروع حماية الطريق الوطني رقم 23 على مستوى بلدية قرطوفة من إنهيار الحجارة و إعادة تهيئة الطريق الولائي رقم 11 و منشأتين فنيتين على مستوى بلدية الجيلالي بن عمار على مسافة 30 كلم و مشروع حماية بلدية مغيلة من الفيضانات و تفقد مطار "عبد الحفيظ بوصوف" و وضعية عدد من الطرقات على مستوى الولاية.