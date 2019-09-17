توفير 1238 منصب عمل ضمن المشاريع الممولة في إطار القروض الحسنة بباتنة

في إطار الحملة التحسيسية ال18 لصندوق الزكاة احتضن مسجد الغفران بباتنة الندوة الشهرية لموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية حيث بلغت حصيلة صندوق الزكاة لسنة 2019 بباتنة نحو 6 ملايير سنتيم وهي الأكبر منذ انطلاق العملية منذ 17 سنة.

فيما تجاوزت الحصيلة الإجمالية ال130 مليار سنتيم مع المساهمة في توفير 1238 منصب عمل ضمن المشاريع الممولة في إطار القروض الحسنة.

ويرى في هذا الخصوص ساعد هزيل مفتش الشؤون الدينية والأوقاف بباتنة" أن المشروع أعطى حصيلة طيبة حيث أن صندوق الزكاة ساهم في في دعم العديد من المشاريع الهامة".

ومن جهتهم ثمن المشاركون في هذه الندوة الولائية مساهمة المساجد في توعية المواطنين ولاسيما رجال المال والأعمال لوضع زكاتهم في الصناديق المخصصة لهذا الغرض بالمساجد.

المصدر: الإذاعة الوطنية