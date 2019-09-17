حوادث المرور : وفاة 29 شخصا واصابة 1151 اخرين بجروح في ظرف أسبوع

﻿لقي 29 شخصا حتفهم وأصيب 1151 آخرون بجروح في 1035 حادث مروري سجلوا في الفترة الممتدة ما بين 8 و 14 سبتمبر أي في ظرف اسبوع, كما اورده اليوم الثلاثاء بيان مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان أن أثقل حصـيلة سجلت في ولايــة قسنطينة بوفاة 03 أشخاص و جرح 47 آخريــن تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الإستشفائية على إثـر 35 حادث مرور.

من جهة اخرى قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1599 تدخل سمح بإخـــماد 1232 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 6401 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5525 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر يضيف ذات البيان.

المصدر: واج