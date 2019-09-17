تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن ابتداء من ظهيرة اليوم الثلاثاء

أشارت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية الى تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد في بعض الأحيان مع هبوب رياح على عدة ولايات من الوطن ابتداء من ظهيرة اليوم الثلاثاء.

و ستخص هذه الأمطار في بداية الأمر كل من ولايات تيارت و تيسمسيلت و عين الدفلى و المدية و البليدة و البويرة و بومرداس و تيزي وزو و شمال الأغواط و الجلفة حيث ستقدر كميات الامطار المتوقعة أو تتجاوز 30 ملما محليا و ذلك ابتداء من ال15 سا زوالا الى غاية الساعة ال23 ليلا من نهار اليوم الثلاثاء استنادا الى ذات المصدر.

و ستشمل هذه الأمطار بعد ذلك أيضا كل من ولايات تيبازة و الجزائر و المسيلة و سطيف و ميلة و قسنطينة و باتنة اذ ستبلغ كميات الامطار المتوقعة أو تتجاوز محليا 20 ملم ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة ال 20 مساء الى غاية يوم الأربعاء على الساعة ال3 صباحا حسب ذات النشرية.