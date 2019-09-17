الحظائر الثقافية تعتمد استراتيجية جديدة باشراك السكان المحليين

كشفت المكلفة بالاعلام في الحظائر الثقافية الوطنية ناريمان صاحب عن استراتيجية وطنية تهدف لاشراك السكان المحليين في مشاريع الحضيرة التي تهدف الى تعزيز التنوع البيولوجي ، وتثمين الحضائر الثقافية وتحسين ظروف السكان المحليين.

وقالت المكلفة بالاعلام في تصريح للاذاعة الجزائرية إن الحظيرة اطلقت ابوابا مفتوحة تدوم الى غاية 22 سبتمر بحظيرة الأهاقار تضم نشاطات ميدانية، للتعريف بمشروع الحضيرة الذي يهدف الى تعزيز التنوع البيلولوجي، وتعزيز الحضائر وتحسين ظروف السكان المحليين.

كما كشفت المتحدثة ذاتها عن جملة اتفاقات منها اتفاقية علمية ميدانية، اضافة الى اتفاقات مع المجتمع المدني والمركز الدولي للصحافة للترويج للجانب السياحي للمنطقة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية