رئاسيات تونس:قيس سعيد ونبيل القروي في الدور الثاني من الاقتراع

أبرزت النتائج الأولية التي أعلنتها هذا الثلاثاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الرئاسية في تونس، فوز قيس سعيد (مستقل) بالمرتبة الأولى في الدور الأول في الاستحقاقات السابقة لأوانها بحصوله على 4ر18 بالمائة من الأصوات، بينما حل نبيل القروي (حزب قلب تونس) بالمرتبة الثانية بحصوله على 6ر15بالمائة ومرورهما إلى الدور الثاني.

يشار إلى أن المرشحين الفائزين بالمرتبتين الأولى والثانية سيتنافسان في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في حال عدم حصول صاحب المرتبة الأولى على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات.

وكانت نتائج الانتخابات الرئاسية المسبقة بعد احتساب 71 بالمائة من محاضر الفرز في كافة الدوائر الانتخابية تقدم المترشح المستقل قيس سعيد على بقية المترشحين ب 456388 صوتا أي ما يقابل 8ر18 بالمائة من الأصوات وفق النتائج التي جمعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونشرتها في المركز الاعلامي بالعاصمة في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء الاثنين.