استشهاد شابة فلسطينية برصاص الاحتلال الاسرائلي في قلنديا

استشهدت مواطنة فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم أنها حاولت تنفيذ عملية طعن قرب حاجز قلنديا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد "آلاء نافز وهدان" "٢٨ سنة" من مخيم قلنديا والتي أطلق جنود الاحتلال النار عليها، اليوم، على معبر قلنديا شمال القدس المحتلة.

وظهرت صور وتسجيلات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ملقاة على الارض وتنزف منها الدماء..

وزعم جنود الاحتلال بأن السيدة حاولت تنفيذ عملية طعن، لكن شهود عيان وتسجيلات نفت هذه الرواية وأكدت بأن السيدة "لم تكن تشكل خطرا على الجنود في المكان"..

وظهر في التسجيلات شاب فلسطيني يتصدى لجنود الاحتلال عقب إغلاقهم حاجز قلنديا.