شـرفي للإذاعــة : وزارة الداخلية حولت جميع صلاحيات تنظيم الانتخابات إلى السلطة المستقلة

أكد محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بتحويل صلاحيتها في الاشراف على الانتخابات إلى السلطة ، واصفا المهمة الموكلة إليها بـ "التحدي الكبير في خدمة الوطن"، من خلال إنجاحات رئاسيات ديسمبر المقبلة وإجرائها في شفافية تامة تفرز رئيسا للجمهورية عبر الصندوق ويحرص المواطن على نزاهتها.

وأكد شرفي لدى استضافته الاربعاء ضمن برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة ، أن أعضاء السلطة المستقلة الذين أدوا القسم بعد تنصيبهم أمس الثلاثاء، أبدوا التزاما جادا ووعيا كبيرا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يمكن التشكيك في مصداقيتهم ،مشيرا إلى اعتماد برنامج عمل متكامل لا يسمح لأي سلطة كانت التدخل في مساره وفي مهة السلطة.

وأوضح شرفي أن السلطة تعمل حاليا على تعيين ممثلين عنها على مستوى الولايات والبلديات، مضيفا أن وزارة الداخلية كانت تجند مليون موظف للانتخابات ، والسلطة بموجب القانون ستجند موظفي البلديات الذين سيكونون تحت رقابتها وسلطتها وليس سلطة الادارة المحلية ،حيث تم تحويل صلاحية وزارة الداخلية في هذا المجال إلى السلطة المستقلة للانتخابات.

ورفض ضيف الثالثة القول بتعيين أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات ، مؤكدا أنه تم اقتراحهم من الأطراف المشاركة في الحوار الذي قادته هيئة كريم يونس بما فيهم المجتمع المدني والأاحزاب السياسية، وتم ا انتخاب رئيسها في جلسة عامة برفع الأيدي وبحضور الصحافة.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية