ضبط 113،6 كغ من الكيف المعالج بولاية أدرار

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء بأدرار، 113،6 كغ من الكيف المعالج ، حسب ما أفاد به الاربعاء بيان وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في المصدر أنه " في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 سبتمبر 2019 بأدرار/ن.ع.3، (113،6) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بغليزان/ن.ع.2، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (2338) قرص مهلوس، كما أوقفوا مهربين (02) كانا على متن شاحنة محملة بـ(1808) وحدة من مختلف المشروبات ببشار/ن.ع.3".

من جهة أخرى، "تمكن عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل بكل من الشلف/ن.ع.1 ووهران/ن.ع.2، من تفكيك شبكتين للهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف (18) شخصا وضبط (03) قوارب وأغراض أخرى".

كما أحبط حراس السواحل، بكل من "عنابة والقالة وسكيكدة/ن.ع.5 وعين تيموشنت/ن.ع.2، محاولات هجرة غير شرعية لـ(70) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع"، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.