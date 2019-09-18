كشف مخبأ للاسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة الحربية كما أورده اليوم الاربعاء بيان من وزارة الدفاع الوطني

وأوضح ذات البيان أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 سبتمبر 2019 خلال دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست/ن.ع.6، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على (01) رشاش ثقيل من نوع KPVT عيار 14.5 ملم، و (02) مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و (03) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف و (10) قذائف هاون عيار 82 ملم و (388) صمامة عياري 82 و37 ملم (847) طلقة من مختلف العيارات وسبعة (07) مخازن ذخيرة ".

وفي نفس السياق " كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي خمس (05) قنابل تقليدية الصنع بالقل، ولاية سكيكدة/ن.ع

وتأتي "هذه النتائج المحققة ميدانيا لتؤكد مرة أخرى، جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني .