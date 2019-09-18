تطوير طائرة فضائية مخصصة لإرسال السياح خارج الأرض

خطت شركة الفضاء الأمريكية الخاصة فيرجن غالاكتيك Virgin Galactic خطوة كبيرة إلى الأمام في سباق السياحة الفضائية بعد إعلانها عن إنجازين جديدين فى تطوير طائرتها الفضائية المبتكرة لإرسال السياح إلى خارج كوكب الارض.

وحسب موقع "ميرور" Mirror البريطانى، فقد كشفت الشركة أن طائرتها الفضائية SpaceShipTwo اكتمل تطويرها تقريباً، حيث أصبحت الهياكل الرئيسية لسفينة الفضاء التجارية جاهزة الآن.

ولا يزال من غير الواضح متى ستكون SpaceShipTwo جاهزة للانطلاق، ولكن بمجرد الانتهاء سيتم استخدام الطائرة الفضائية إلى جانب سفينة الفضاء الحالية VSS Unity.

وقال إنريكو باليرمو، رئيس ذراع شركة فيرجن جالاكتيك للتصنيع: "حقق فريقنا الموهوب تقدماً كبيراً فى تطوير SpaceShipTwo ".

وقال جورج وايتسايدز، الرئيس التنفيذى لشركة فيرينج جالاكتيك: "لدينا تصميم قوى للكتل التى نعتقد أنه يمكننا تكرارها لبناء ما تبقى من الأسطول، ومواصلة مسيرتنا نحو الخدمة التجارية".