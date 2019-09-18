تراجع فاتورة واردات المواد الغذائية بـ 6 % خلال الاشهر السبعة الأولى لـ 2019

تراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بحوالي 6 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2019, حسب مديرية الدراسات و الاستشراف الجزائرية.

وأوضحت المصدر أن فاتورة استيراد المواد الغذائية قد بلغت 87ر4 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 18ر5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة, أي بتراجع بلغ 303,63 مليون دولار ( 86ر5- بالمائة) .

ويعود هذا التراجع أساسا الى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر و الخضر.

ومن جهتها, بلغت فاتورة استيراد الحبوب و الدقيق و الطحين 62 ر1 مليار دولار مقابل 85ر1 مليار دولار في 2018, أي بانخفاض قدره 54ر12 بالمائة.

كما تراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب إلى 777,08 مليون دولار مقابل 878,69 مليون دولار أي بتراجع قارب 6ر11 بالمائة.

ومن جهتها, انخفضت أيضا فاتورة استيراد السكر ومشتقاته لتبلغ 419,02 مليون دولار مقابل 516,26 مليون دولار (84ر18- بالمائة).

نفس الاتجاه عرفته بقايا ونفايات الصناعات الغذائية, ومنها انواع الكسب و البقايا الصلبة الأخرى التي تم استيرادها بقيمة تقارب 356,76 مليون دولار مقابل 452,22 مليون دولار اي تراجع بنسبة 11ر21- بالمائة.

وخلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى جويلية من السنة الجارية, فقد خص هذا الانخفاض ايضا مواد غذائية أخرى ولكن بأقل درجة. ويتعلق الأمر باستيراد البن و الشاي الذي بلغ 204,74 مليون دولار مقابل 210,82 مليون دولار ( 88ر2- في المائة) إضافة إلى استيراد الخضراوات الذي تراجع بـ 49ر4- في المائة لتبلغ قيمة الفاتورة 160,77 مليون دولار مقابل 168,32 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة.