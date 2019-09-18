البحرية الجزائرية تنقذ مهاجرين غير شرعيين بعد غرق قاربهم على بعد 10 أميال شمال وهران

تمكنت وحدة لحرس السواحل التابعة للقوات البحرية الجزائرية اليوم الأربعاء من إنقاذ و تقديم المساعدة لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم على بعد عشرة (10) أميال بحرية شمال وهران، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر ، أنه " في إطار مهامها الإنسانية وإثر تلقيها لنداء استغاثة، تمكنت وحدة لحرس السواحل تابعة للقوات البحرية الجزائرية ، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 ، من إنقاذ وتقديم المساعدة لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم على بعد عشرة (10) أميال بحرية شمال وهران/ن.ع.

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وأضاف نفس المصدر أن ، " العملية التي نفذتها زوارق بحث وإنقاذ، مكنت من إجلاء ثلاثة عشر (13) شخصا من بينهم ثلاثة (03) نساء، أين تم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة".

و حسب البيان ، "يعكس هذا التدخل الجديد، الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر لاسيما الإنسانية منها من خلال مد يد المساعدة عند الحاجة".