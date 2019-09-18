وزير الشؤون الخارجية الطوغولي يشرع في زيارة رسمية الى الجزائر

شرع وزير الشؤون الخارجية الطوغولي، روبيرت دوساي مساء اليوم الأربعاء في زيارة رسمية إلى الجزائر، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والطوغو.

وفي تصريح للصحافة لدى وصوله إلى المطار الدولي هواري بومدين، أوضح دوساي أن هذه "هي أول زيارة رسمية له إلى الجزائر التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطوغو والجزائر".

وأكد بهذه المناسبة على "الدور الهام للجزائر على مستوى القارة الإفريقية وكذا الدور الذي لعبته في سبيل استقلال بلدان افريقية".

وكان في استقبال دوساي لدى وصوله إلى الجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم.