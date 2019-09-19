السلطة المستقلة للانتخابات : 10 راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات

شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تسليم استمارات المترشحين لرئاسيات الـ12 ديسمبر المقبل وهي إحدى الصلاحيات الجديدة التي تتمتع بها السلطة الوطنية طبقا للتعديل الأخير في القانون العضوي للانتخابات وقد سحب 10 مترشحين استمارات اكتتاب التوقيعات بينهم ممثلي أحزاب و أحرار لحد الساعة.

و سحب إلى غاية مساء اليوم الخميس 10 راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل استمارات اكتتاب التوقيعات ، حسب ما علم لدى علي ذراع المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .و أوضح علي ذراع لـــــوكالة الأنباء الجزائرية "وأج" أن من بين هؤلاء الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد ممثلي أحزاب و آخرين أحرار.

وفي وقت سابق كان قد أفاد رئيس لجنة الإعلام والناطق الرسمي باسم السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات علي ذراع في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه تم تسجيل حضور 7 مترشحين على مستوى قصر الأمم لحد الآن لسحب استمارات جمع التوقيعات مؤكدا أن العملية تجري في ظروف حسنة وبطريقة قانونية.

وفي سياق الحديث عن الرئاسيات المقبلة يرى الإطار المتقاعد بالجيش الوطني الشعبي ، سعيد مديوني ، أن الموعد المقبل هو الموعد الأنسب للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد .

وقال ضيف القناة الأولى ضمن ركن " ضيف الصباح " ، أن عملا كبيرا و ورشات هامة تنتظر الرئيس القادم داعيا كل مكونات المجتمع الجزائري إلى التماسك والتعاون للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل الحراك .

وأكد المتحدث أن الضمانات التي تعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على توفيرها كفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة .

وأبرز المتحدث ذاته أنه يتعين على المترشحين استيفاء الشروط بما فيها الشرط الجديد المتمثل في تقديم الشهادة الجامعية وبطاقة التعريف لمعرفة هوية المترشح.

من جهتهم أبدى المترشح الأستاذ بن زعيم رشيد في تصريح للقناة الاذاعية الأولى ارتياحه للاجراءات والتسهيلات أثناء العملية الانتخابية.

هذا وتتواصل عملية التحضير للانتخابات الرئاسية بانطلاق عملية تطهير القوائم الانتخابية على مستوى كل البلديات والتي سيشرف عليها أعضاء لجان من السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات الأحد المقبل .

المصدر: الإذاعة الجزائرية