وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

توفي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض حسبما أعلنت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس.

وقالت الوكالة "توفي بن علي، الذي حكم تونس منذ نوفمبر 1987 إلى غاية جانفي2011، في منفاه بالمملكة العربية السعودية التي لجأ إليها بعد أن أطاحت بحكمه ثورة 17 ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011 ".

وأوضحت تقارير صحفية أن بن علي توفي متأثرا بمرضه، الذي نقل على إثره للمستشفى في مدينة جدة السعودية.

وكان منير بن صالحة محامي بن علي قد قال في تصريحات سابقة إن الرئيس التونسي الأسبق يعاني من أزمة صحية نقل إثرها إلى مستشفى في جدة.

وكان زين العابدين بن علي يقيم في السعودية بعد مغادرته البلاد في منتصف جانفي 2011 بضغط من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكمه.