قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد يأمر بإيداع النائب محمد جميعي الحبس الاحتياطي

أمر قاضي التحقيق، لدى محكمة سيدي امحمد الجزائر العاصمة اليوم الخميس، بإيداع النائب محمد جميعي الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالحراش، حسب ما علم لدى المحكمة.

و كان المتهم قد مثل صباح اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة قبل أن يحال على قاضي التحقيق في قضية تتعلق بالتهديد واتلاف وثائق رسمية،حسب مصادر مقربة من القضية.

يذكر أن لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني، قد قامت مؤخرا بدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاث نواب من بينهم محمد جميعي،كان قد تقدم به وزير العدل،حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.

المصدر: واج