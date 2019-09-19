المحكمة الإدارية التونسية تتلقى ثلاثة طعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

تلقت المحكمة الإدارية التونسية اليوم الخميس ثلاثة طعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي أعلنتها في وقت سابق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

ونقلت تقارير صحفية عن عماد غابري، رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية التونسية قوله إن "هذه الطعون الثلاثة قدمها إلى المحكمة الإدارية محامو المرشحين، عبد الكريم الزبيدي ، وسليم الرياحي ، وسيف الدين مخلوف".

ورجح أن يرتفع عدد الطعون إلى ما بين 6 أو 7، باعتبار أن عددا من محامي المرشحين "يقفون حاليا أمام دائرة الطعون لتقديم مستندات الطعون في نتائج هذه الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في تونس قد أعلنت أمس الأربعاء عن غلق باب الطعون اليوم الخميس في نتائج الدور الأول من هذه الانتخابات الرئاسية ، و التي أسفرت عن فوز كل من المترشح المستقل قيس سعيد، والمترشح عن حزب "قلب تونس" نبيل القروي ، اللذان سيتواجهان في الدور الثاني.

وقال عماد الغابري الناطق باسم المحكمة ،في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن "قبول الطعون في النتائج الأولية للدور الأول بدأ في وقت سابق ، وأن آخر أجل للطعن يكون غدا الخميس طبقا لأحكام القانون الانتخابي".

و أوضح أنه "يمكن للمترشحين الراغبين في ممارسة حق الطعن، أن يودعوا لدى مقر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية مطالب معللة تتضمن أسماء الأطراف ، ومقراتهم وعرضا موجزا للوقائع".

المصدر : وأج