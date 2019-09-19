رئيس الدولة يستقبل وزير الشؤون الخارجية التوغولي ويعربان عن ارتياح الجانبين لنوعية العلاقات

استقبل رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والاندماج الافريقي والتوغوليين في الخارج لجمهورية التوغو، روبير دوسي ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر أن المقابلة ، التي جرت بحضور وزير الشؤون الخارجية ، صبري بوقادوم "تناولت سبل تعزيز وتوسيع العلاقات بين الجزائر وجمهورية التوغو وسمحت بتسجيل ارتياح الجانبين لنوعية العلاقات التي تجمع البلدين وتأكيد إرادتهما واستعدادهما لإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل كل المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار العمل على إرساء شراكة مثمرة بين الطرفين".

و قال وزير الخارجية التوغولي في تصريح له للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أنه تم في هذا المجال" التأكيد على العمل لتنويع العلاقات الثنائية وتعميقها ، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري وكذا في الجانب القانوني من خلال جملة من الاتفاقيات هي قيد التحضير".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج