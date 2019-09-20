نظرة جديدة للعلاقات الأمريكية الصينية ستكون إيجابية على العالم

في الوقت الذي يشدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لهجة خطابه بشأن العلاقات الأمريكية الصينية والحرب التجارية التي أعلنها منذ عدة أشهر والتي أثرت سلبا على نمو الاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تتجه فيه إدارته إلى التصعيد بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتجه أقطاب أخرى في لتحسين العلاقات بين العملاقين الاقتصادين، حيث أجمع الخبراء الصينيون والأمريكيون أنّ تغيير في طبيعة العلاقات الصينية الأمريكية يمكن أن يصب في صالح العلاقات الدولية ويحسن الظروف العالمية والاقتصاد العالمي.

وخلال فعاليات المنتدى الصيني الأمريكي الذي جاء تحت شعار " 40 سنة وراءنا" المنعقد في نيو يورك، والذي يأتي قبل أيام قليلة قبل انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين الطرفين في واشنطن لمناقشة حيثيات الحرب التجارية، قال الخبراء إنه مع التغيرات السريعة التي تطرأ على الوضع الراهن في العالم أنهت مرحلة من العلاقات الصينية الأمريكية لتفتح المجال أمام علاقات من نوع آخر.

ونقلت يومية شاينا دايلي " ِChinaDaily" عن السفير الصيني في الولايات المتحدة، سو تيانكي، قائلا إن البلدين يجب أن يعملا على بناء مستقبل أحسن ونظرة جديدة للعالم، مشيرا إلى ضرورة حل المشاكل العالقة بين الطرفين. وأضاف أن " تجربة العلاقات التي تربط البلدين منذ 40 سنة تملي علينا أن التعاون هو الخيار الصحيح لنا".

من جهته، أوضح ستيفان روش عميد جامعة يال أنه يوجد الولايات المتحدة الأمريكية مشاكل كثيرة وأنه جرت العادة " أن نتهم الآخرين في إحداث مشاكلنا" مضيفا أن الولايات المتحدة كان لها سلوك مماثل مع اليابان حيث قال : " قد قمنا بنفس الأمر مع اليابان منذ 30 سنة ما نقوم به اليوم مع الصين".

من جهته، دعا جو شوشان، رئيس تحرير "شاينا دايلي" إلى إعطاء دفع جديد للعلاقات الصينية الأمريكية وإذابة الثلج الذي طبعها منذ 40 سنة، موضحا أنه إذا كان في الماضي لا يوجد تفاعل أو تبادل بين البلدين، فإن اليوم الوضع مختلف " فالعالم مترابط في بعضه والبلدان يشكلان أكبر قوة اقتصادية وعلاقاتهما الاقتصادية مرهونة الواحدة بالأخرى، ولا يمكن السير عكس اتجاه التاريخ والحديث عن القطيعة".

وفي تطرقه للحرب التجارية بين البلدين، عبر كريغ ألان، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، عن أمله أن يستلهم قادة البلدين الصداقة والتعاون والمنفعة المتبادلة التي اتسمت بها العلاقات الثنائية فيالماضي قائلا "لدينا تاريخ مجيد. وعلينا مسؤولية متبادلة لضمان استمرار نجاح الماضي في المستقبل".

مراسل الإذاعة الجزائرية من بكين - أنيس بن هدوقة