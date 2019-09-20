﻿حبوب: تراجع الواردات بنسبة 12 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2019

تراجعت واردات الحبوب في الجزائر بنسبة 54ر12 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2019 لتبلغ قرابة 62ر1 مليار دولار، حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك.

فما بين شهري يناير ويوليو الفارطين، بلغت واردات الحبوب 617ر1 مليار دولار مقابل 849ر1 مليار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مسجلة تراجعا قدر ب-54ر12 بالمائة، حسب احصائيات مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.

وتجدر الإشارة إلى أن تراجع واردات الحبوب سيستمر خلال الأشهر المقبلة بالنظر إلى تسجيل انتاج وطني هام خلال موسم 2018-2019.

وفي هذا الشأن، كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري قد أعلن مؤخرا عن"تحسن ملحوظ" لمردود فرع الحبوب مما سيسمح "للجزائر من الاستغناء عن الاستيراد لاسيما الشعير والقمح الصلب".

وقال الوزير أن المعطيات الأولية بالنسبة لموسم الحصاد والدرس 2018-2019 تشير إلى انتاج أزيد من 60 مليون قنطار من جميع أصناف الحبوب (القمح الصلب واللين والشعير) على المستوى الوطني، مضيفا أن هذه الشعبة تشهد ديناميكية تصاعدية في الانتاج و التجميع.

وأوضح أنه تم هذه السنة تدعيم اليات الانتاج و تكثيف التجميع و تحسين تدخلات الديوان الوطني للحبوب و التعاونيات و التنظيم المهني كل هذه العوامل مجتمعة مكنت من الاستغناء على الواردات وضمان توازن ميزان المدفوعات .

وكشف الوزير عن اقتصاد خزينة الدولة لأكثر من 1 مليار دولار بفضل الاجراءات المتخذة لترشيد واردات القمح اللين و تدعيم الانتاج المحلي من القمح الصلب و الشعير.

وقال أنه وبفضل اتخاد الحكومة للإجراءات المتعلقة بترشيد الواردات والنقل، إستطاعت الخزينة من اقتصاد اكثر من مليار دولار نتيجة تقليص واردات القمح اللين وإستيراد الكميات الاستهلاكية المطلوبة, فضلا عن تدعيم انتاج و تجميع مادتي الشعير والقمح الصلب.

وأضاف أن قطاعه بصدد اعداد مخطط عمل خاص بتطوير شعبة الحبوب،لاسيما القمح اللين سيقترح على الحكومة تطبيقا لتوجيهات الوزير الأول.

وفي هذا السياق، أشارعماري الى أنه سيتم تشكيل فريق عمل مكلف بإعداد دراسة معمقة حول امكانية تقليص واردات القمح اللين، موضحا أن الأمر يتعلق ، لاسيما بترشيد الواردات عن طريق ضبط سوق الحبوب وتموين المطاحن.

وفي هذا الصدد، تم مؤخرا تشكيل لجنة حكومية تضم قطاعات الفلاحة والمالية والصناعة والتجارة.

ويتعلق الأمر كذلك بإعطاء دفعة للإنتاج الوطني من خلال استغلال جميع المناطق الطبيعية ، خاصة المتواجدة في الجنوب الكبير وترشيد إستهلاك القمح اللين وتشجيع إستهلاك الشعير والقمح الصلب.

المصدر : واج