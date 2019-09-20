مفرزة للجيش الوطني الشعبي تكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بتمنراست

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بتمنراست/ن.ع.6 مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب ما ورد اليوم الجمعية في بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات البيان أنه في اطار"محاربة الإرهاب، وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بتمنراست/ن.ع.6، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 19 سبتمبر 2019 مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على (01) قاذف صاروخي من نوع RPG-2 و (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف و (01) بندقية نصف آلية سمينوف و (05) أنابيب إطلاق صواريخ BM13 وكذا (47) قذيفة هاون عيار 82 ملم و قذيفة (01) للقاذف الصاروخي RPG-7 و (03) قذائف للقاذف الصاروخي RPG-2 ".

وفي نفس السياق"تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية تمشيط بمنطقة جبل الرفعة، ولاية باتنة/ ن.ع.5 من كشف مخبأ للإرهابيين يحتوي على قنبلة تقليدية الصنع، مواد غذائية وأدوات لتحضير المتفجرات".

وفي إطار "محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ ن.ع.6 من توقيف ستة (06) منقبين عن الذهب وحجز سيارة رباعية الدفع، (17) مولد كهربائي، (10) مطارق ضاغطة، (02) مصفاة ذهب، جهاز(01) كشف عن المعادن، كمية من المواد المتفجرة و (1400) لتر من الوقود".

في حين"تمكن حرس السواحل بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من بجاية وسكيكدة/ ن.ع.5 من توقيف شخص وحجز قارب تقليدي الصنع، بندقيتي(02) صيد تحت مائي وبندقية صيد، فيما أحبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب (7904) لتر من الوقود بكل من سوق اهــراس، تبسة والطــارف/ ن.ع.5".

وفي إطار"محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (60) شخصا بكل من وهران، بني صاف ومستغانم/ ن.ع.2، والطارف/ ن.ع.5 "يضيف بيان الوزارة .

المصدر : واج