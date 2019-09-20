ليس على الخضر إلّا الفوز على المنتخب المغربي هذا السبت على الــ 45ر20 سا بتشاكر

سيكون المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم ، مساء غد السبت (45ر20سا) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (الجزائر)، في مهمة صعبة يسعى خلالها لتجاوز عقبة نظيره المغربي في المقابلة التي تدخل لحساب ذهاب الدور التصفوي من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (2020) التي تقام نهائيتها بالكاميرون .

فمن المؤكد ، أن "كتيبة" المنتخب الوطني للمحليين ، ستحرص تحت قيادة مدربها الفرنسي لودوفيك باتيلي، الذي تولى زمام العارضة الفنية للمنتخب عقب انسحاب الناخب الوطني جمال بلماضي من هذه المهمة ، إلى تحقيق أحسن نتيجة ممكنة أمام حامل اللقب، قبل مقابلة العودة المقررة يوم 18 أكتوبر المقبل بالمغرب.

ويعي مدرب التشكيلة الوطنية للمحليين صعوبة المهمة التي تنتظر أشباله أمام منتخب قوي يحرص هو الآخر الحرص على العودة بنتيجة ايجابية ، حيث أوضح :" سنواجه حامل اللقب ، والمهمة ستكون معقدة خاصة وان المنافس يملك تشكيلة متكاملة متعودة على اللعب مع بعضها البعض (...) لقد هيئنا أنفسنا من اجل لعب مقابلة جيدة واهم من ذلك تحقيق نتيجة جيدة، من خلال بذل كل الجهود لتجاوز عقبة المنتخب الغربي " .

وتحسبا لهذه المقابلة الهامة ، كان الناخب الوطني قد وجه الدعوة لــــ 24 لاعبا ، للمشاركة في التربص الإعدادي الذي انطلق يوم الاثنين المنصرم بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، و هي المحطة الإعدادية التي اتسمت تحت قيادة التقني الفرنسي بوتيرة مرتفعة للحصص التدريبية تحسبا لمواجهة يوم السبت .

ومعلوم ، أن عناصر فريق شباب قسنطينة الثلاثة (حسين بن عيادة و إسماعيل بلقاسيمي و إسلام شهبور)، قد التحقو بصفوف المنتخب مباشرة بعد مشاركتهم في لقاء العودة الذي دمع فريق شباب قسنطينة بنادي المحرق البحريني لحساب الكأس العربية .وبالمقابل سيغيب عن هذه المواجهة كل من حارس المرمى زكريا بوخليفاية و لاعب وسط الميدان ميلود ربيع بسبب الإصابة، وقد تم تعويضهما بحارس مرمى نادي بارادو توفيق موساوي و لاعب خط وسط اتحاد الجزائر حمزة كودري .

وعن هذه المواجهة الهامة، أكد لاعب وسط ميدان مولودية الجزائر سفيان بن دبكة انه يتعين على المنتخب الجزائري تجنب تلقي أي هدف، لكي لا تتعقد المهمة في مقابلة العودة " موضحا" : يتعين علينا التسجيل و تجنب تلقي أي هدف بملعبنا (...) نحن عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية نعبد بها الطريق قبل مواجهة العودة التي ستكون حتما أصعب بعد قرابة شهر بالمغرب .

و تجدر الإشارة ، آن المنتخب المغربي تحت قيادة مدربه حسين عموتة ، كان قد حلّ يوم أمس الخميس بالجزائر ، بعد استفادته من تربص تحضيري بالمغرب ، اتسم بإجراء مقابلتين وديتين أمام كل بوركينا فاسو (1-0) و النيجر (2-0) .

وسيكون المنتخب المغربي ، منقوصا في مقابلة غد السبت من خدمات كل من مهاجمه ونجمه أيوب الكعبي،- أحسن لاعب و هداف في الطبعة المنصرمة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين-، و محمد بن حليب بسبب الإصابة .

وبالمقابل ، يعوّل المدرب المغربي في هذه المقابلة ، على خبرة كل من وليد الكارتي و احمد رضا تاغنواتي ،المتعودان على أجواء هذه المنافسة القارية ، باعتبار أنهما يستدعيان في كل مرّة لتقمص ألوان المنتخب المغربي للمحليين .

وستدار مواجهة (الجزائر-المغرب) ، من قبل الحكم البوتسواني جوزهوا بوندو بمساعدة كل من ارسينوي مارينغولا من موزمبيق و سورو فاتسوان من ليزوتو .

المصدر : وأج