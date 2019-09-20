الديوان الوطني للإحصاء يسجل ارتفاعا بــ 6،5 % في الإنتاج الصناعي العمومي خلال السداسي الأول من 2019

علم من الديوان الوطني للإحصاء ، أن الإنتاج الصناعي العمومي بالجزائر قد عرف ارتفاعا قدره 6،5 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 ، ميزه " تحسن معتبر " في عدة قطاعات ، مما سمح بتسجيل معدل 4،9 % خلال السداسي الأول مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.و حسب نفس المصدر ، و بخصوص القطاعات الصناعية التي شاركت في هذا الأداء ، فيتعلق الأمر بصناعة الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والصناعة الإلكترونية ، إضافة إلى صناعة الجلد والأحذية والصناعات الكيميائية.

شعبة الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والصناعة الإلكترونية تسجل ارتفاعا بـــــ 32،6 %

وسجل الإنتاج الصناعي لشعبة الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والصناعة الإلكترونية ارتفاعا بلغ 32،6 % خلال السداسي الأول من سنة 2019.

وشاركت معظم شعب هذا القطاع في هذا التحسن، لاسيما شعب صناعة الحديد وتحويل المعادن والفولاذ (+155 بالمائة)، صناعة المركبات الصناعية (97،8 بالمائة)، صناعة مواد الاستهلاك الكهربائية (64،3 بالمائة)، صناعة التجهيزات الحديدية (46،5 بالمائة) وكذا صناعة مواد التجهيزات الكهربائية (24،4 بالمائة).

في حين تميزت بعض الشعب الأخرى في هذا القطاع بانخفاض إنتاجها، على غرار صناعة مواد الاستهلاك الحديدية (72،5 بالمائة) وإنتاج المعادن غير الحديدية وتحويلها (-62،8 بالمائة) وصناعة العقار الحديدي (-9،8 بالمائة).

صناعة الجلود والأحذية تسجل ارتفاع في الإنتاج بـــ 15% خلال السداسي الأول من 2019

كما تأكد المنحى التصاعدي لصناعة الجلود والأحذية منذ الثلاثي الثاني من 2018 أكثر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ليبلغ ارتفاع إنتاجها 15% خلال السداسي الأول من 2019 ، وقد نتج هذا التحسن عن المواد الوسيطة (+20،2 %) ومواد الاستهلاك (+5،7 %).

وشهدت بدورها أسعار الإنتاج في قطاع الصناعات الكيماوية ارتفاعا قدره 7،2 % خلال نفس الفترة، يعود أساسا إلى تحسين نشاطات شعبة الكيمياء العضوية القاعدية +112،6 % وصناعة مواد أخرى وسيطة بلاستيكية (27،4 %) وصناعة مواد كيميائية أخرى (24،3 %) وصناعة المواد الصيدلانية (+3،5 %).

تسجيل ارتفاع في إنتاج الكهرباء بنسبة قدرها 7،3 %

كما عرف إنتاج قطاع الطاقة (الكهرباء) ارتفاعا قدره 7،3 % خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.وعرفت من جهة أخرى مختلف الصناعات ارتفاع إنتاجها بمعدل 89،8 % خلال نفس الفترة.

وشهدت أيضا الصناعة الغذائية ارتفاعا طفيفا لمعدل إنتاجها بنسبة 1،8 % بفضل صناعة الحليب بمعدل إنتاج 13،8 %.هذا ومس هذا المنحى التصاعدي قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 0،1 % خلال نفس الفترة، ناجمة أساسا عن شعب استخراج معدن الفوسفاط بمعدل 10% والملح 4،3 %.

تسجيل تراجع الإنتاج في صناعات مواد البناء وصناعات الخشب والنسيج وركودا في قطاع المحروقات

وتشير معطيات الديوان الوطني للإحصائيات إلى تسجيل تراجع في ثلاث قطاعات صناعية خلال السداسي الأول من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من 2018.وتتعلق الانخفاضات بمواد البناء (-2ر7 %) وصناعات الخشب (-1ر4 %) والنسيج (-8ر2 %) في حين شهدت المحروقات ركودا.و بخصوص قطاع مواد البناء والخزف والزجاج فتراجع إنتاجه بـ (-2ر7 %).

وهذا التغيير السلبي ناجم عن فرع صناعة الروابط المائية (-1ر9 %) ومواد البناء والمنتجات الحمراء (-5ر3 %).وفي هذا القطاع تتمثل الفروع التي عرفت تطورا إيجابيا في مواد الاسمنت ومختلف مواد البناء (+7ر17 %) وكذا فرع مواد الاستهلاك صناعة الزجاج (+4ر21 %).

وقد عرفت صناعات النسيج تراجعا في النمو حيث سجلت انخفاضا في إنتاجها يقدر بـــــ(-8ر2 %) بين مرحلتي المقارنة.وقد تم تسجيل هذا التراجع أساسا على مستوى إنتاج المواد الوسيطة (-5ر17 %) في حين ارتفع إنتاج مواد النسيج الموجهة للاستهلاك بأكثر من 20 %.

وفيما يتعلق بصناعة الخشب والفلين والورق فقد عرفت بدورها تراجعا في الإنتاج قدر بـــــ (-1ر4 %) مرده أساسا انخفاض الإنتاج في فرع النجارة العامة (-9ر25 %) وصناعة التأثيث (-9ر1 %). و سجلت صناعة الفلين ارتفاعا ملحوظا (+1ر41 %) في حين ارتفع فرع صناعة الورق بنسبة 2ر5 %.

فرع تمييع الغاز الطبيعي يسجل تحسنا بــــ +5ر12 % .

من جهة أخرى ، سجل قطاع المحروقات ركودا حيث سجل الإنتاج في فرعي تكرير النفط الخام والغاز الطبيعي انخفاضا على التوالي بنسبة (-9ر4 %) و (-3ر1 %) في حين شهد الإنتاج في فرع تمييع الغاز الطبيعي تحسنا بنسبة (+5ر12 %).

وأفاد الديوان الوطني للإحصائيات بأن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي شهد خلال الثلاثي الثاني من 2019 ارتفاعا بنسبة (+6ر5 %) مقارنة مع نفس الفترة من 2018.

ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى صناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء والكترونيك (+7ر31 %) والطاقة (+5ر9 %) وصناعات الجلود والأحذية (5ر7 %) والمحروقات (+5ر1 %) والصناعات الكيماوية (+1ر1 %).

وسجلت قطاعات أخرى تراجعا لاسيما صناعات الخشب والفلين والورق (-3ر9 %) والمناجم والمحاجر (-9ر7 %) ومواد البناء (-2ر6 %) والنسيج (-6ر2 بالمائة) والصناعات الغذائية (-3ر1 %).

للتذكير تراجع الإنتاج الصناعي العمومي بنسبة (-5ر1 %) في 2018 مقارنة مع 2017.

المصدر : وأج