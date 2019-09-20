الجمعة 31 : مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ومحاربة الفساد وحل الأزمة التي تعيشها البلاد

في الجمعة 31 من عمر الحراك الشعبي خرج المتظاهرون لجمعة جديدة اليوم بالعاصمة وعدد من ولايات الوطن في مسيرات سلمية للمطالبة بمواصلة محاربة الفساد وحل الأزمة التي تعيشها البلاد والتمسك بمطالب الوحدة الوطنية والتغيير الذي يضفي الى بناء دولة المؤسسات.

كما تم بالمناسبة رفع شعارات تطالب بتطهير البلاد من الفساد وتكريس وحدة وتلاحم الشعب الجزائري وسلمية المسيرات.

على صعيد آخر، لم تغب عن جمعة اليوم المظاهر الإحتفالية المعتادة في المسيرات كالتوشح بالرايات والألوان الوطنية وترديد الأناشيد الوطنية تعكس تمسك الجزائريين بتاريخ بلادهم ورموزها وإنجازاتها.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج