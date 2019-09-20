رئاسيات 12 ديسمبـر : 14 راغـبا في الترشح يسحبون إستمارات إكتتاب التوقيعات

سحب 14 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل إستمارات اكتتاب التوقيعات الى غاية هذا الجمعة، حسب ما علم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى هذه السلطة, علي ذراع أن من بين الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد ممثلي أحزاب وأخرين أحرار.

ومن بين الذين سحبوا إستمارات الاكتتاب ، ذكر المتحدث، السيد علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء، وعلي زغدود، رئيس حزب التجمع الجزائري، و مراد عروج، رئيس حزب الجزائر للرفاه.

وأوضح ذراع ان عملية سحب إستمارات إكتتاب التوقيعات تجري في "ظروف حسنة"خاصة في المقر الجديد المتواجد بنادي الصنوبر و الذي يتوفر على جميع المستلزمات التي تسهل من مهمة طاقم اللجنة.

وأضاف المتحدث ان رئيس السلطة محمد شرفي وجه اليوم مراسلة الى الوزير الأول نور الدين بدوي من أجل تحويل صلاحيات بعض الوزارات (الداخلية والعدل والخارجية) فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانونان العضويان المتعلقان بالانتخاب وبإنشاء هذه السلطة التي ستتكفل بجميع مراحل العملية الانتخابية.

ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب ان تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.

وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها و شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية.

وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير الانتخابات، تنظيمها، إدارتها والاشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية الى غاية اعلان النتائج الاولية.

كما تتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا و التي يرأسها وزير العدل الاسبق محمد شرفي باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.

يذكر أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد استدعى الأحد الماضي الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي حدد تاريخ تنظيمها يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية