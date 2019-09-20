إصابة 65 فلسطينيا برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة

أصيب 65 فلسطينيا، هذا الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 65 إصابة، منها 26 إصابة بالرصاص الحي، خلال الجمعة الـ 75 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وانطلقت مسيرات العودة في 30 مارس 2018، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، ودشنت خمسة مخيمات مؤقتة على مقربة من السياج الأمني، الذي يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ انطلاق المسيرة استشهد 324 مواطنا، منهم 16 شهيدا احتجز جثامينهم، في حين أصاب الاحتلال الآلاف، منهم 500 في حالة الخطر الشديد.

المصدر : واج