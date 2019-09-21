رئاسيات 12 ديسمبر : 22 راغبا في الترشح يسحبون إستمارات إكتتاب التوقيعات

سحب إلى غاية هذا السبت 22 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل إستمارات إكتتاب التوقيعات ، حسب ما علم لدى المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،علي ذراع.

وأوضح على ذراع أن من بين هؤلاء الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد ممثلي أحزاب منهم عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وعيسى بلهادي رئيس جبهة الحكم الراشد وأخرين أحرار وإمرأة واحدة.

ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب ان تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.

وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية.

وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير الانتخابات، تنظيمها، ادارتها والاشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية الى غاية اعلان النتائج الاولية.

كما تتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا والتي يرأسها وزير العدل الاسبق محمد شرفي بإستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.

يذكر أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد استدعى الأحد الماضي الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي حدد تاريخ تنظيمها يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل.