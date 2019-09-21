" شان" 2020/ الجزائر-المغرب: الخضر من أجل أفضلية مريحة قبل مباراة العودة

سيكون المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم، مساء هذا السبت (15ر19سا) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ، في مهمة صعبة يسعى خلالها لتجاوز عقبة نظيره المغربي في المقابلة التي تدخل لحساب ذهاب الدور التصفوي من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (2020) التي تقام نهائيتها بالكاميرون.

ومن المؤكد ، انّ كتيبة المنتخب الوطني للمحليين، ستحرص تحت قيادة مدربها الفرنسي لودوفيك باتيلي، الذي تولى زمام العارضة الفنية للمنتخب عقب انسحاب الناخب الوطني جمال بلماضي من هذه المهمة،الى تحقيق احسن نتيجة ممكنة امام حامل اللقب، قبل مقابلة العودة المقررة يوم 18 اكتوبر المقبل بالمغرب.

ويعي مدرب التشكيلة الوطنية للمحليين صعوبة المهمة التي تنتظر اشباله امام منتخب قوي يحرص هو الآخر الحرص على العودة بنتيجة ايجابية، حيث اوضح اننا سنواجه حامل اللقب ، والمهمة ستكون معقدة خاصة وان المنافس يملك تشكيلة متكاملة متعودة على اللعب مع بعضها البعض.وأضاف لقد هيئنا انفسنا من اجل لعب مقابلة جيدة واهم من ذلك تحقيق نتيجة جيدة، من خلال بذل كل الجهود لتجاوز عقبة المنتخب الغربي.

وتحسبا لهذه المقابلة الهامة ، كان الناخب الوطني قد وجه الدعوة ل24 لاعبا للمشاركة في التربص الإعدادي الذي انطلق يوم الاثنين المنصرم بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى و هي المحطة الإعدادية التي اتسمت تحت قيادة التقني الفرنسي بوتيرة مرتفعة للحصص التدريبية تحسبا لمواجهة يوم السبت

ومعلوم ، ان عناصر فريق شباب قسنطينة الثلاثة (حسين بن عيادة و اسماعيل بلقاسيمي و اسلام شهبور)، قد التحقو بصفوف المنتخب مباشرة بعد مشاركتهم في لقاء العودة الذي جمع فريق شباب قسنطينة بنادي المحرق البحريني لحساب الكاس العربية.

وبالمقابل سيغيب عن هذه المواجهة كل من حارس المرمى زكريا بوخليفاية و لاعب وسط الميدان ميلود ربيع بسبب الإصابة، وقد تم تعويضهما بحارس مرمى نادي بارادو توفيق موساوي و لاعب خط وسط اتحاد الجزائر حمزة كودري . وعن هذه المواجهة الهامة، اكدّ لاعب وسط ميدان مولودية الجزائر سفيان بن دبكة انه يتعين على المنتخب الجزائري تجنب تلقي اي هدف، لكي لا تتعقد المهمة في مقابلة العودة موضحا يتعين علينا التسجيل و تجنب تلقي اي هدف بملعبنا. و نحن عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية نعبد بها الطريق قبل مواجهة العودة التي ستكون حتما اصعب بعد قرابة شهر بالمغرب .

و تجدر الاشارة ، ان المنتخب المغربي تحت قيادة مدربه حسين عموتة ، كان قد حلّ يوم امس الخميس بالجزائر ، بعد استفادته من تربص تحضيري بالمغرب اتسم بإجراء مقابلتين وديتين امام كل بوركينا فاسو (1-0) و النيجر (2-0)

وسيكون المنتخب المغربي ، منقوصا في مقابلة اليوم من خدمات كل من مهاجمه ونجمه ايوب الكعبي،- احسن لاعب و هداف في الطبعة المنصرمة من بطولة افريقيا للاعبين المحليين، و محمد بن حليب بسبب الاصابة.

وبالمقابل ، يعوّل المدرب المغربي في هذه المقابلة حسن عموتة ، على خبرة كل من وليد الكارتي و احمد رضا تاغنواتي ،المتعودان على اجواء هذه المنافسة القارية باعتبار انهما يستدعيان في كل مرّة لتقمص الوان المنتخب المغربي للمحليين.

وستدار مواجهة (الجزائر-المغرب)، من قبل الحكم البوتسواني جوزهوا بوندو بمساعدة كل من ارسينوي مارينغولا من موزمبيق و سورو فاتسوان من ليزوتو.

باتيلي :اللقاء سيكون صعبا لكن حضرنا الخطة المناسبة للإطاحة بالمنافس

أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم للمحليين، الفرنسي لودوفيك باتيلي، انه حضر الخطة المناسبة للإطاحة بنظيره المغربي على الرغم من قوة هذا المنافس، تحسبا لمباراة الذهاب التصفوية المرتقبة اليوم السبت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

واوضح باتيلي خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى رفقة اللاعب سفيان بن دبكة، ان اللقاء أمام المغرب سيكون صعبا سيما وأنه حامل اللقب من جهة وعناصره تتدرب باستمرار معا من جهة اخرى، وهو ما سيصعب من مأموريتنا.

واضاف بالمقابل حضرنا انفسنا جيدا لهذا الموعد، وهيئنا اللاعبين على الخطة المناسبة للإطاحة بالمنافس، حيث عملنا على مشروع قصير المدى من اجل بلوغ مبتغانا.

واقر الناخب الوطني أن النخبة المحلية تستعد لهذه الموقعة الهامة في ظرف قصير مقارنة مع الخضم. وافاد صحيح اننا نحضر منذ وقت وجيز لكن سنثبت ان لدينا منتخب جيد وهدفنا تكوين فريق تنافسي.

وتطرق ايضا الى تحضيرات هذه المقابلة لقد عملنا على الجانب المعنوي والتركيز الكبير لتحفيز اللاعبين. وقال ايضا "بالنسبة لي، لقاء الذهاب هو الأهم بالنسبة لي لأنه يمكن وضع قدما كبرى للتأهل". واعتبر باتيلي ان "المنتخب المغربي هو المرشح للتأهل عل ى الورق مقارنة مع الجزائر".

وفي سؤال حول حالة ارضية ميدان ملعب تشاكر وصفها الناخب الوطني بالمقبولة عموما رغم انها ليست في القمة، لكن لا يجب التحجج بالارضية. وفيما يتعلق بالمشاورات حول اختيار اللاعبين لتمثيل الالوان الوطنية، فقد تشاورنا مع جمال بلماضي حيث قمنا بانتقاء الاحسن، كما انني شاهدت بعض لقاءات البطولة المحلية ولدي فكرة عن العناصر المدعوة.

و من جهته، أوضح وسط ميدان المنتخب الوطني، سفيان بن دبكة، ان العناصر الوطنية تعول على هذا اللقاء للعب بكل حرارة لتشريف الراية الوطنية. وشدد لاعب مولودية الجزائر على ضرورة عدم تلقي اهداف في مباراة الذهاب مضيفا ان الوقت سيكون امام زملائه للتحضير الجدي لمباراة الاياب المقررة بعد حوالي شهر.

واضاف لا يهم المنافس بقدر ما يهم ان نكون في احسن الاحوال، كما ان اللاعبين يعرفون بعضهم كونهم يلتقون في البطولة، كما أعرف جيدا تحركات زملائي والتنسيق سيكون كبيرا فوق الميدان.

وفيما يخص خوض المقابلة بتشاكر، اوضح خريج مدرسة نصر حسين داي أن الاهم هو اللعب بالجزائر وسنسعى خلال لقاء الذهاب الى تحقيق فوز مريح قبل لقاء العودة،كما نطالب بالدعم الجماهيري نظرا لاهمية الموعد.

واعتبر بن دبكة ان كون الفريق الاول بطل افريقيا هو سلاح ذو حدين،وافاد في هذا الصدد المنتخب الاول بطل افريقيا هو حافز بالنسبة لنا لكننا نحسن بثقل المسؤولية في إثبات أحقيتنا في ان نكون الخزان الحقيقي له.

يذكر ان التشكيلة الوطنية أجرت حصتها التدريبية الرابعة مساء الاربعاء الماضي بالمركز الفني بسيدي موسى، كما اكتمل التعداد بوصول ثلاثي شباب قسنطينة حسين بن عيادة، اسلام شحرور، اسماعيل بلقاسمي، الذين عادوا بعد مشاركتهم مع ناديهم في المنافسة العربية.

المصدر: واج