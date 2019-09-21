أزيد من 600 ألف قنطار من التمور منتظرة بغرداية

ينتظر جني محصول بحوالي 608.000 قنطار من التمور بجميع أصنافها بولاية غرداية و ذلك برسم حملة الجني الخاصة بالموسم الفلاحي 2018/2019 ، حسبما علم السبت لدى مديرية الصالح الفلاحية.

و يتعلق الأمر بأزيد من 250 ألف قنطار من التمور العالية الجودة من صنف دقلة نور بمردود متوقع بمتوسط 48 قنطار في الهكتار الواحد و 100 ألف قنطار من نوع الغرس و 270 ألف قنطار من الأصناف المشتركة بمتوسط إنتاج يصل إلى 55 قنطار في الهكتار، حسبما أوضح لوأج المكلف بالإحصائيات بذات المديرية.

ويرتبط الإنتاج المنتظر تحقيقه، والذي عرف زيادة مقارنة مع السنة الفارطة، بالظروف المناخية التي ستميز شهري سبتمبر و أكتوبر المقبل لاسيما ما تعلق بأنواع التمور ذات القشرة الملساء والرطبة كدقلة نور و الغرس التي تتأثر بالتقلبات المناخية ، كما ذكر السيد خالد جبريط.

وترجع الزيادة المتوقعة في إنتاج التمور برسم حملة الجني التي أطلقت منتصف شهر سبتمبر الجاري إلى التزايد في أعداد النخيل المنتج بالولاية و الذي انتقل من 695 ألف نخلة سنة 2002 إلى حوالي 1.300.000 نخلة خلال السنة الجارية، و ذلك بفضل مختلف برامج التنمية الفلاحية التي بادرت بها السلطات العمومية وحملات التحسيس و الوقاية المنظمة لفائدة الفلاحين ومالكي النخيل من مختلف الأخطار التي تصيب محصول التمور ذات النوعية بالإضافة إلى متابعة صحة النباتات و حملة المعالجة الوقائية ضد مختلف الطفليات التي تصيب النخيل و التمور ، وفق ما أشار ذات المسؤول.

وتم خلال شهر يونيو الفارط معالجة ما لا يقل عن 330 ألف نخلة منتجة عبر مختلف واحات و بساتين النخيل بولاية غرداية ضد البوفروة و دودة التمر من طرف مصالح محطة المعهد الوطني لحماية النباتات بالتعاون مع مؤسسات مصغرة محلية وكذا الفلاحين.

وبالرغم من ميزة هذه الشعبة الفلاحية إلا أنها لا زالت تواجه عديد التحديات المتعلقة خاصة بالنوعية والإنتاجية و ندرة اليد العاملة المؤهلة لصيانة و معالجة النخيل و في عملية الجني ، يضيف جبريط.

ويتعلق الأمر أيضا في عدم توفر هيكل تنظيمي تجاري لإنتاج التمور، مما نجم عن ذلك عوائق ومشاكل في تسويق منتجات النخيل ذات القيمة العالية في الأسواق ، كما يرى ذات المسؤول.

وقد بدأت شعبة إنتاج التمور في جلب اهتمام الفلاحين المحليين الذين يأملون في تحسين المردود ونوعية التمور من أجل تثمينها و تصديرها إلى الخارج.

ويتوقع تحقيق نمو في منتجات النخيل خلال السنوات المقبلة بفضل عديد العوامل لاسيما ما تعلق بإنشاء محيطات فلاحية جديدة بالمناطق الخصبة بجنوب الولاية التي تتوفر على عديد المؤهلات كالمياه الجوفية والآبار و حشد القدرات المائية ، كما تمت الإشارة إليه.