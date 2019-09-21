حجز ازيد من 1.800 قرص مهلوس بميناء الجزائر العاصمة

حجز اعوان الجمارك على مستوى المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء الجزائر العاصمة مساء الجمعة ازيد من 1.800 قرص مهلوس من مختلف الانواع، حسب ما علم لدى المديرية العامة للجمارك.

واوضحت المديرية ان اعوان الجمارك العاملين على مستوى المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء الجزائر العاصمة قاموا الجمعة اثناء عملية تفتيش لمسافرين قادمين من مرسيليا (فرنسا) من حجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة قدرت 1.867 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل علبة بسكويت في سيارة سياحية قادمة من مرسيليا على متن باخرة طارق ابن زياد التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وكانت مصالح الجمارك قد حجزت ، الخميس، ايضا كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة قدرت ب 2.150 وحدة على مستوى المركز الحدودي الحدادة بولاية سوق اهراس, وتعد العملية الرابعة لذات المصالح في ظرف اسبوع, حسب توضيحات المديرية العامة للجمارك.

وافادت آخر حصيلة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني نشرت الاثنين الفارط بالجزائر العاصمة بمناسبة اليوم الوطني حول المؤثرات العقلية انه تم حجز كمية 3.993.274 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع منذ سنة 2015 منها 1.2206.921 خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية.

وأكد الرئيس المساعد للمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات و المؤثرات العقلية بالمديرية العامة للأمن الوطني, المحافظ طارق تليوين أن هذه المعطيات تؤكد توجه الاستهلاك والاتجار بهذه المواد الصيدلانية التي باتت تستعمل لأغراض غير علاجية نحو الارتفاع.

وبدورها حجزت مصالح الجمارك الجزائرية في 2018 كمية تقدر بـ 123.250 قرصا مهلوسا مقابل كمية قدرها 54.332 قرص في 2017.

المصدر: واج