الجزائر تشارك في معرض مرسيليا الدولي

يشارك أكثر من 38 عارض جزائري من قطاعات اقتصادية مختلفة في معرض مرسيليا الدولي الـ 95 الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر الى غاية 30 من الشهر الجاري، حسبما افاد به هذه السبت بيان للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير( سافكس).

وتنشط الشركات الجزائرية المشاركة في هذا المعرض الدولي الذي ينظم في قصر المعارض و المؤتمرات بمرسيليا (بارك شانو) في عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية، الصناعات التقليدية، الأثاث، النسيج و منتجات محلية، حيث خصصت لها مساحة عرض بـ 2.400 متر مربع يضيف ذات المصدر .

وتدخل هذه المشاركة وهي الثالثة من نوعها في هذا المعرض في إطار برنامج التظاهرات الاقتصادية بالخارج لسنة 2019، الذي تشرف عليه وزارة التجارة الرامي الى دعم الصادرات خارج المحروقات ورفع مستواها.

ويعتبر المعرض فرصة حقيقية للمتعاملين الجزائريين لإقامة شراكات جديدة مع نظرائهم الأجانب وأيضا لولوج أسواق جديدة في أوروبا خاصة، حسب البيان.

للتذكر يعد معرض مرسيليا الدولي ثاني أهم حدث في فرنسا بعد معرض باريس ، حيث يعرف مشاركة 1.000 عارض من 47 دولة في مساحة عرض تقدر اجمالا بـ 55 ألف متر مربع.

كما سيكون هذا المعرض فرصة للجمهور والمحترفين باكتشاف العروض التجارية المتنوعة كما سيسلط الضوء في هذه الطبعة على موضوع السينما.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج