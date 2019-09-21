﻿ حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين خلال 48 ساعة الاخيرة

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 7 حوادث مرور عبر جهات الوطن خلال 48 ساعة الاخيرة، حسب ما أفادت به هذا السبت مصالح الحماية المدنية .

وذكر نفس المصدر أنه تم تسجيل خلال نفس الفترة 3 حالات وفاة غرقا في البحر والمسطحات المائية ، حيث توفى الاول بولاية عين تموشنت والثاني بولاية بجاية والاخير بولاية قالمة ، وقد تم تحويل الضحايا الى مصالح حفظ الجثث بالمستشفيات المحلية، كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية الجلفة ، لشخصين 02 متوفيين داخل بئر أثناء عملية التنظيف والصيانة بالمكان المسمى ضاية سلوين ببلدية المليحة.

وتدخلت أيضا وحدات الحماية المدنية لولاية تيزي وزو مدعمة بإمكانيات هامة من أجل إطفاء حريقين على مستوى إقليم بلدية تيزي وزو ، الأول اندلع على مستوى السوق المغطاة (مختلف النشاطات التجارية) مع انتشاره الى بناية محاذية مكونة من4 طوابق بشارع بن سلمى رمضان أدى الى إصابة 3 اشخاص بجروح والحريق الثاني سجل على مستوى أحد المراكز التجارية دون تسجيل خسائر في الأرواح.

المصدر : واج