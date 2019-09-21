بدوي : ﻿رفع أجر الممارسين الطبيين الأخصائيين بولايات الجنوب إلى مرتين ونصف مقارنة بالشمال

كشف الوزير الأول، نور الدين بدوي هذا السبت بالجزائر العاصمة، عن اعتماد مبدأ رفع أجر الممارسين الطبيين الأخصائيين الذين يزاولون نشاطهم بولايات الجنوب إلى مرتين ونصف أجر الطبيب الأخصائي الذي يعمل في الشمال وكذا تعميم منحة الخدمة المدنية .

وأضاف بدوي في كلمه ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية و الجماعات المحلية وتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون خلال إفتتاح الندوة الوطنية حول تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا،أنه سيتم أيضا "تعميم منحة الخدمة المدنية مع اعتماد منح علاوة تقدر بـ 7 % من الأجر القاعدي لكل يوم، تضاف إلى تكاليف المهمة تطبق في حدود خمسة عشر( 15 ) يوما في الشهر لكل موظف في قطاع الصحة معني بهذا النشاط ".

في سياق متصل، أشار بدوي أنه تم اعتماد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، وضع نظام تحفيزي لفائدة الأطباء الخواص والصيادلة والمخبريين وغيرهم من مهنيي الصحة الراغبين بممارسة نشاطهم بالجنوب وذلك من خلال الاستفادة من مختلف آليات الدعم العمومي والإعفاء من الرسوم والضرائب والتخفيض من نسب الفائدة وكذا تسهيلات للحصول على العقار .

وبعد أن وصف هذه الإجراءات" بغير المسبوقة "، أبرز الوزير أن الهدف منها هو"تحسين جاذبية ولايات الجنوب والهضاب العليا لمهنيي القطاع الذين عليهم أن يدركوا بأن مستقبلهم بهذه الولايات وليس في الولايات الشمالية فقط ".

وأضاف قائلا" كل هاته الإجراءات أردنا من خلالها توفير تغطية صحية شاملة قصد سد العجز في مختلف التخصصات و التخفيف من معانات مواطنينا حتى لا يكابد عناء التنقل لمسافات بعيدة من اجل الاستفادة من خدمات هذا القطاع ".

وفيما يخص تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة ,أوضح الوزير الأول أنه تم" التوقيع على 117 اتفاقية توأمة تشمل جميع الاختصاصات منها 97 تخص ولايات الجنوب والهضاب العليا فقط"غلى جانب" فتح 198 منصب مالي للالتحاق بالتكوين المتخصص الفائدة الأطباء العامين الشباب بصفة خاصة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة وأثبتوا خدمة فعلية لمدة 5 سنوات على مستوى تسع ولايات بالجنوب ، بمعدل 22 منصب لكل ولاية ".

ويتعلق الأمر يضيف الوزير-- بولايات ادرار ، بسكرة ، بشار ، تمنراست ، إليزي ، تندوف ، الوادي وغرداية ، على أن يمس هذا الإجراء تسعة اختصاصات تشكل أولوية ومطلبا ملحا المواطنين وهي أمراض النساء والتوليد، الإنعاش والتخدير، الطب الداخلي ، جراحة الأطفال ، جراحة العظام والرضوض، التصوير الطبي والأشعة ، طب الأطفال والجراحة العامة .

رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة بولايات الجنوب والهضاب العليا

وفي السياق نفسه ، أعلن الوزير بدوي اليوم بالعاصمة، عن رفع التجميد عن 25 مشروع يخص قطاع الصحة بولايات الجنوب والهضاب العليا مع تسجيل مشاريع أخرى.

وأوضح بدوي في كلمه ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون خلال افتتاح الندوة الوطنية حول تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا أنه"تقرر رفع التجميد على مشاريع قطاع الصحة بولايات الجنوب والهضاب العليا وقد مس هذا الإجراء 25 مشروعا برخصة برنامج إجمالية تقدر ب20 مليار دج ستستفيد منها ولايات تندوف ، إليزي ، بسكرة ، ورقلة ، الأغواط ، تيارت ، الجلفة، برج بوعريريج ، سعيدة ، خنشلة ، تيسمسيلت ، سوق أهراس ، ميلة ، مسيلة ، تبسة والبيض ".

كما تم تسجيل مشاريع جديدة -- يضيف الوزير--"يبلغ عددها 30 عملية لانجاز منشآت صحية جديدة برخصة برنامج تقدر ب 19 مليار دج ، ستستفيد منها ولايات أدرار وإليزي وتندوف وتمنراست وبشار والوادي وورقلة وغرداية وبسكرة والجلفة وتبسة وميلة والمسيلة".

وفي سياق متصل، أبرز السيد بدوي أنه"يجري العمل حاليا على تزويد ولايات الجنوب الهضاب العليا بمختلف المنشأت المتخصصة التي كانت تفتقر إليها في ماض قريب، مستدلا في هذا الشأن بفتح ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات في كل من تمنراست، ادرار ، ورقلة والاغواط اضافة لتلك الملحقات المتواجدة ببشار وبسكرة مع فتح صيدليات ملحقة في المناطق النائية بولايات تندوف ، أدرار، إليزي وتمنراست ،علاوة على إنشاء مرصد جهوي للصحة بولاية تمنراست، خاص بالأمراض الاستوائية وكذا فتح ملحقات المعهد باستور الجزائر في كل من تمنراست ، ورقلة وأدرار مع إنشاء معهد للبحث في مكافحة التسمم العقربي بورقلة وفتح مراكز إستخلاص السم العقربي في النعامة ، الأغواط ، الجلفة بسكرة والمسيلة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج