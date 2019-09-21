بدوي : قررنا التخلي النهائي عن التمويل غير التقليدي

أعلن الوزير الأول ، نور الدين بدوي، هذا السبت بالجزائر العاصمة، عن قرار"التخلي النهائي عن التمويل غير التقليدي".

وقال بدوي في كلمه ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون خلال افتتاح الندوة الوطنية حول تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا أنه"تقرر التخلي النهائي عن التمويل غير التقليدي، مضيفا بالقول"وتلكم مسؤولياتنا الجسام التي على كل واحد الاضطلاع بها، حفاظا على حظوظ وحقوق الأجيال القادمة التي لا تقبل أي رهن".

وأبرز أن الحكومة "عملت ولا زلت تعمل ضمن هذا الإطار بغية المحافظة على الوضعية المالية للدولة ومؤسساتها خاصة ونحن في مرحلة مفصلية تتطلب منا جميعا مسؤولين ومواطنين أن نكون في مستوى التحديات والرهانات المطروحة ".

وإستطرد قائلا"إن بلادنا القارة في مفترق الطريق للإقلاع نحو غد أفضل في كل المجالات الحيوية تحقيقا لتوازن تنموي وإنصافا في الخدمات لفائدة المواطنين على حد السواء.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية