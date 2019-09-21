الجولة الخامسة : أولمبي المدية ينفرد بالريادة وجمعية الخروب تفاجئ أمل الأربعاء

خطف أولمبي المدية كرسي ريادة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد فوزه على دفاع تاجنانت (2-0)، هذا السبت ضمن فعاليات الجولة الخامسة، في الوقت الذي سقط أمل الأربعاء داخل قواعده أمام جمعية الخروب بنتيجة 1-3.

ولم يفوت أولمبي المدية فرصة استقباله لدفاع تاجنانت كي يحقق الزاد الكامل بثنائية من توقيع اللاعب غوماري (د48 ود90+3) رافعا رصيد فريقه إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد الضيف في النقطة 9 محتلا بذلك المرتبة الثالثة بمعية أمل الأربعاء وجمعية الخروب.

وجاءت مفاجئة الجولة الخامسة من الأربعاء خيث سقط الأمل المحلي أمام الضيف جمعية الخروب بثلاثية لواحد رغم أن أصحاب الضيافة كانوا مرشحين بقوة للفوز على الورق.

وإفتتح أمل الأربعاء باب التسجيل في الدقيقة ال28 عبر اللاعب سعيداني ولكن الضيوف عدلوا النتيجة في الدقيقة 38 بفضل اللاعب كابري قبل أن يضيف زميله عطية الهدف الثاني في الدقيقة ال43.

في الوقت الذي كان يبحث فيه أصحاب الديار عن تعديل الكفة، تمكن أبناء الخروب من تسجيل الهدف القاتل عبر اللاعب رماش في الدقيقة ال70 بعد أن أفلح في تحويل ركلة جزاء .

فوز، يجعل جمعية الخروب ترتقي إلى المرتبة الثالثة إلى جانب أمل الأربعاء ودفاع تاجنانت برصيد 9 نقاط.

الجولة الخامسة تميزت أيضا بفوز سريع غليزان أمام ضيفه مولودية بجاية بنتيجة 1-0 بفضل اللاعب دراق في الدقيقة ال86 من عمر اللقاء.

نتيجة تجعل أبناء الغرب الجزائري في مرتبة الوصافة ب10 نقاط ، بينما تواصل مولودية بجاية مكوثها في المرتبة الثامنة برصيد ستة نقاط.

أما أولمبي أرزيو فقد سجل فوزا في غاية الأهمية أمام ضيفه الجريح, اتحاد الحراش، في النفس الأخير من عمر اللقاء (2-1) بعد أن تميز الشوط الثاني بالتعادل الايجابي.

وتقدم أولمبي أرزيو في الدقيقة ال24 بفضل اللاعب بن مغيث ولكن الحراشيون عدلوا الكفة في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني عبر اللاعب الباهي.

عاد اللاعب بن مغيث من جديد ، حيث أهدى فريقه ثلاث نقاط ثمينة بعد أن سجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة ال84 عبر ركلة جزاء.

النتيجة المسجلة تسمح للأولمبي للارتقاء إلى المرتبة الثامنة برصيد 6 نقاط ، إلى جانب مولودية بجاية ومولودية سعيدة, بينما يواصل إتحاد الحراش تذيله للترتيب بصفر نقطة.

ولحساب نفس الجولة، إنتهى لقاء أمل بوسعادة (المرتبة 13 / 3 نقاط) ومولودية سعيدة (المرتبة الثامنة / 6 نقاط) بالتعادل السلبي (0-0)، حيث فشل كلا الفريقين في هز شباك المنافس.

من جهتها، عادت شبيبة سكيكدة بالزاد الكامل من تنقلها الصعب إلى شبيبة بجاية بعد الفوز الهام الذي حققه لاعبو المدرب بن شوية (2-1)، هذا وإفتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة ال23 بفضل اللاعب بطروني ولكن الشبيبة المحلية عدلت الكفة عبر ركلة جزاء سجلها غانم في الدقيقة ال30.

تمكن أبناء روسيكادا من التقدم من جديد في النتيجة بفضل اللاعب حميدي في الدقيقة ال57.

الفوز يجعل شبيبة سكيكدة تصعد للمرتبة السادسة ب8 نقاط إلى جانب جمعية وهران بينما تواصل شبيبة بجاية مكوثها في المرتبة ما قبل الأخيرة برصيد نقطتين.

وإنتهى اللقاء الذي جمع مولودية العلمة وإتحاد عنابة بالتعادل السلبي وهي نتيجة لا تخدم كلا الفريقين ، حيث أضحت''المولودية''تحتل المرتبة ال12 برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد''الاتحاد''في المرتبة ال13 برصيد 4 نقاط.

وتجرى حاليا مباراة وداد تلمسان وجمعية وهران والتي تعد الأخيرة ضمن فعاليات الجولة الخامسة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج