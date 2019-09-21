﻿إصابة 21 فلسطينيا جراء إعتداء الإحتلال على مواطنين ببلدتي العيزرية وعزون

أصيب 21 فلسطينيا بالرصاص المطاطي وبحالات إختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، ظهر هذا السبت،خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدتي العيزرية شرق القدس المحتلة وعزون شرق قلقيلية واندلاع مواجهات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن 15 فلسطينيا أصيبوا خلال هذه المواجهات، مضيفة أن قوات الإحتلال أقتحمت العيزرية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل الفلسطينين بشكل مباشر.

وأصيب 6 فلسطينيين بينهم شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية، عقب اقتحامها البلدة وإغلاقها عدة مصالح ومحال تجارية.

وأوضحت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات خلال مواجهات عنيفة في بلدة عزون، بينها إصابة بالرصاص الحي في البطن ونقلت للمستشفى، وإصابتين بالرصاص المغلف بالمطاط، و3 إصابات بالغاز السام والمسيل للدموع .

وحسب ناشطين فلسطينيين، فإن قوات الاحتلال أغلقت محال تجارية في الشارع الرئيسي الممتد من مدخل البلدة حتى مدرسة عزون الثانوية للذكور، كما منعت المواطنين من أداء صلاة المغرب في مسجد البلدة.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل الشمالي الرئيسي للبلدة لليوم الثاني على التوالي، ما يدفع المواطنين الفلسطيننين إلى سلك طرق التفافية أخرى للوصول إلى مبتغاهم.

يشار الى ان 65 فلسطينيا اصيبوا امس الجمعة منهم 26 بالرصاص الحي , جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

المصدر : واج