"شان"2020 / تصفيات : الفريق الوطني يتعادل مع نظيره المغربي

تعادل المنتخبان الجزائري والمغربي لكرة القدم للاعبين المحليين سلبا (0-0)، سهرة هذا السبت بملعب"مصطفى تشاكر"بالبليدة في إطار ذهاب تصفيات كأس افريقيا 2020 المقررة نهائياتها بالكاميرون.

وفشل الفريقان في هز الشباك رغم بعض الفرص السانحة التي أتيحت لهما.

وتجرى مباراة الإياب بين "الخضر"و"أسود الأطلس"، حاملي اللقب الافريقي للمحليين، يوم 18 أكتوبر بالمغرب.

المصدر : واج