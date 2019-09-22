السلطة الوطنية المستقلة تكذب ما نشرته وسائل إعلام حول عقدها للقاءات في قصر الحكومة

كذبت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا السبت ما نشرته وسائل إعلام حول عقدها للقاءات في قصر الحكومة.

ونفت السلطة حيازتها لأي فضاء داخل قصر الحكومة وأكدت أنها لا تملك أي مقر آخر غير الذي تشغله في قصر الأمم.

وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع يوم 14 سبتمبر على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات.

وتعتبر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هيئة "دائمة و مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز"، وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدء من التحضير للانتخابات وإلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي.

كما تتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا والتي يرأسها وزير العدل الاسبق محمد شرفي بإستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.

يذكر أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد إستدعى الأحد الماضي الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي حدد تاريخ تنظيمها يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل.