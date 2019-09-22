عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

22/09/2019 - 11:19

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين هذا الأحد باحات المسجد الأقصى مرفوقين بشرطة الاحتلال.
وأوضح مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب في تصريح صحفي إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة.
وأضاف أن 64 مستوطنا و33 عنصرا من مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى وجالوا في باحاته وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية.
من جهة اخرى, أصيب 21 فلسطينيا بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع امس السبت خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدتي العيزرية شرق القدس المحتلة وعزون شرق قلقيلية واندلاع مواجهات.
ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

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