خام برنت ينهي الأسبوع عند 28ر64 دولارا للبرميل

أنهت أسعار النفط الأسبوع منخفضة بفعل تجدد المخاوف بشأن حرب التجارة الأمريكية الصينية, لكن العقود الآجلة حققت مكاسب أسبوعية مع تسجيل برنت أكبر زيادة أسبوعية له منذ جانفي, بعد هجوم على صناعة الطاقة السعودية مطلع الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 28ر64 دولار للبرميل, في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا أربعة سنتات إلى 58.09 دولار للبرميل.

وقلصت الأسعار مكاسبها جنبا إلى جنب مع أسواق الأسهم والحبوب بعد أن ألغى مسؤولون زراعيون صينيون كان من المقرر أن يزوروا ولايات زراعية أمريكية الأسبوع القادم رحلتهم إلى مونتانا ونبراسكا للعودة إلى الصين قبل الموعد المقرر.

يتزامن الإلغاء مع محادثات تجارة في واشنطن في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد اتفاق تجارة كاملا مع بكين وليس مجرد اتفاق على شراء الصين مزيدا من السلع الزراعية الأمريكية.

لكن على مدار الأسبوع، صعد برنت 7ر6 في أكبر مكاسبه منذ جانفي وزاد غرب تكساس الوسيط 9ر5 بالمائة وهي أكبر مكاسبه منذ جوان .

هذا و كانت سوق النفط قفزت نحو 20 بالمائة يوم الاثنين في رد فعل على هجوم 14 سبتمبر الذي قلص الإنتاج السعودي بمقدار النصف والإمدادات العالمية نحو خمسة بالمائة.

لكن الأسعار تخلت عن معظم تلك المكاسب لاحقا بفعل تطمينات من المملكة بأنها ستستعيد الإنتاج المفقود بنهاية الشهر الحالي.