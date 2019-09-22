“كاسنوس” يدعو لتسديد الإشتراكات تجنبا للغرامات

دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء شوقي عاشق يوسف منتسبي الصندوق إلى دفع اشتراكاتهم السنوية قبل 30 سبتمبر الجاري لتجنب غرامات التأخير والإستفادة من جدول الدفع بالتقسيط.

وأبرز أن المنتسبين الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم خلال السنوات الماضية يمكنهم الإستفادة من هذه الميزة شريطة أن يكون قبل نهاية الآجال المحددة.

وتوقع المسؤول أن يحقق الصندوق 85 بالمائة من أهدافه عبر هذه العملية مشيرا إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة لتسهيل الإجراءات على مشتركي الصندوق عن بعد.