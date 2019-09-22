الرئيس الإيراني يعلن عن طرح مبادرة للسلام في مضيق هرمز خلال اجتماعات الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني ، عزم بلاده تقديم مبادرة "السلام في مضيق هرمز" خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.

وقال الرئيس روحاني في كلمة أوردتها وكالة أنباء /إرنا/ الايرانية الرسمية اليوم الاحد إن هذه المبادرة ستتخذ من " تحالف الأمل، مضيق هرمز، السلام لكل المنطقة"، شعاراذ لها.

وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده ستطرح أمام العالم في الأيام القادمة أن إيران وبالتعاون مع الدول المختلفة " تستطيع أن تعلن أن أمن الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، يتحقق بمساعدة دول المنطقة"، مضيفا " اننا في هذه المرحلة التاريخية المهمة والحساسة نعلن أننا نمد يد الصداقة والأخوة لكل دول الجوار".

يشار إلى أن الدورة المقبلة وهي الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيتم افتتاحها بعد غد الثلاثاء في نيويورك.

وتنعقد الدورة المقرر أن يخاطبها روحاني، في وقت شددت فيه الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، وكان آخر ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول، فرض بلاده عقوبات جديدة على إيران شملت بنكها المركزي و"هي الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما"