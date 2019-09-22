وزير التعليم العالي: جميع انشغالات الاساتذة الجامعيين ستدرس على مستوى الحكومة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، أن كل "انشغالات الاساتذة الجامعيين ستدرس على مستوى الحكومة"، منوها بالدور الذي تلعبه الجامعة في تنمية البلاد ومستقبله.

وفي تصريح له للصحافة، خلال استقباله لممثلين عن الاتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين، قال الوزير إن الاهتمام بالمسائل الاجتماعية للأساتذة الجامعيين هي من أولويات قطاع التعليم العالي مؤكدا أن كل انشغالات هذه الفئة "ستدرس على مستوى الحكومة".

ونوه الوزير بهذه المناسبة بالدور المنوط بالجامعة التي هي محور كل تنمية و"عنصرا أساسيا" في بناء مستقبل البلاد ومجتمع المعرفة وهو ما يتطلب توفير كل الظروف لتتبوأ هذه المكانة.

ومن جانبه، أكد الامين العام للاتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين، المنظوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعود عمارنة، أن هذا اللقاء مع الوزارة سيخصص لمسألة "التنازل" عن السكنات الوظيفية الممنوحة سلفا للأساتذة الجامعيين والمطالبة ب"رفع التجميد على مشروع انجاز 2905 وحدة سكنية لفائدتهم".

ومن ضمن المحاور الرئيسية لهذا اللقاء أيضا ملف الاجور حيث تطالب الاتحادية بإعادة النظر في الضريبة على الدخل العام أو التقليص منها اضافة الى مراجعة آليات تسيير اللجان والمجالس العلمية.

وشدد الامين العام للاتحادية بهذا الخصوص على ضرورة فتح قنوات الحوار بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين من أجل تذليل الصعوبات وايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الاسرة الجامعة عموما والاساتذة على وجه الخصوص.