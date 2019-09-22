الباحث بلقاسم حبة يتحصل بالولايات المتحدة على براءة الإختراع الـ 500 في مساره

تحصل الباحث الجزائري الدكتور بلقاسم حبة مؤخرا على براءة اختراع الـ 500 بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال التكنولوجيات الذكية، حسبما علم هذا الأحد من أقرابه.

وسلمته براءة الاختراع شركة"إكبري كوربورايشن"الكائن مقرها بكاليفورنيا والتي تسلم شهادات تكنولوجية وشهادات الملكية الفكرية.

وتم الاعتراف بالدكتور حبة، الحائز على أكثر من 1000 براءة اختراع وتطبيقات ابتكارية، كأحد كبار المخترعين في العالم بفضل ابتكاراته الكبيرة للمجتمع العالمي المتخصص في مجال التكنولوجيات المبتكرة.

وتمحورت آخر ابتكارات العالم الجزائري حول تطوير أشباه مواصلات ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيات الإدماج للأجهزة المحمولة والإعلام الآلي والقاعدات البيانية وكذا عديد التطبيقات في مجالات العلوم والصناعة والسيارات.

للإشارة، فإن الدكتور حبة تابع دراسته في الجزائر إلى غاية تحصله على شهادة التدرج (ليسانس في الفيزياء) بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار.

المصدر : واج