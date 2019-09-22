المحترف الاول : شبيبة القبائل - شباب بلوزداد قمة الجولة الخامسة هذا الثلاثاء

تشكل المواجهة التي تجمع بين شبيبة القبائل و شباب بلوزداد، المقررة يوم الثلاثاء بتيزي وزو، قمة الجولة الخامسة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، التي اسفرت المقابلة المقدمة منها التي لعبت يوم 15 سبتمبر عن فوز مولودية الجزائر خارج الديار على مولودية وهران (3-2).

و الاكيد ان الاثارة ستكون حاضرة بقوة بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو يوم الثلاثاء، اين سيحاول اصحاب الارض (المركز الثالث ب 7 نقاط) الى تحقيق الزاد كاملا للاقتراب اكثر من المقدمة، فيما سيحرص شباب بلوزداد الذي يحتل هو الآخر المركز الثالث بنفس الرصيد، الى العودة بأقل الاضرار الممكنة و بالتالي البقاء في مركز يمكنه من مراقبة السباق عن قرب.

وستنطلق الجولة الخامسة يوم الاثنين بإجراء مقابلة واحدة بين نصر حسين داي و وفاق سطيف المقررة ابتداء من الساعة 00ر17 بملعب بولوغين. وسيسعى فريق النصرية، الذي لا يزال في رحلة البحث عن تسجيل اول فوز له في البطولة، الى استغلال فرصة استقباله لوفاق سطيف الذي يجد لحدّ الآن مشقة كبيرة في مواكبة وتيرة البطولة بالرغم من الفوز الذي حققه في الجولة الماضية على ضيفه نجم مقرة (3-0).

من جهته، سيحاول هذا الأخير، يوم الثلاثاء بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، التدارك بعد هزيمته الثقيلة امام الوفاق، من خلال تجاوز عقبة شباب قسنطينة في مقابلة ستقام امام مدرجات فارغة، علما ان فريق مدينة "الجسور المعلقة" يمرّ بفترة صعبة في بداية هذا الموسم حيث أحرز سوى نقطتين من مجموع اربع مقابلات في البطولة و أقصي مبكرا (الدور السادس عشر) من الكأس العربية على يد المحرق البحريني.

وسيكون ملعب بولوغين بالعاصمة مسرحا يوم الثلاثاء لمواجهة تنشط من قبل فريقين يتذيلان ترتيب المنافسة، وهما نادي بارادو و جمعية الشلف، سيسعى خلالها الجانبان الى تحقيق نتيجة ايجابية.

فنادي بارادو، الذي انهى بطولة الموسم الماضي في المركز الثالث، يحتل حاليا المركز الاخير بدون رصيد بعد ثلاث مقابلات، بالرغم من ان فريق الاكاديمية نجح في تسجيل مشوار موفق في كأس الكونفدرالية الافريقية، وما فوزه الاحد الماضي على ضيفه النادي الصفاقسي التونسي (3-1) إلا دليل على ذلك. من جهته، سيسعى فريق جمعية الشلف، الذي يحتل المركز ما قبل الاخير بنقطة واحدة، الى العودة بنتيجة ايجابية من سفرية العاصمة.

وببرج بوعريريج، سيستقبل الأهلي المحلي جمعية عين مليلة في مقابلة تبدو صعبة بين تشكيلتين سجلتا تعادلا في آخر مباراة لهما، البرج خارج الديار أمام مضيفه شباب قسنطينة (2-2) و الجمعية على ملعبها أمام شبيبة الساورة (0-0) لحساب تسوية رزنامة الجولة الثانية الاثنين الماضي.

وعلى مستوى وسط الترتيب، سيسعى اتحاد بسكرة عند استقباله لضيفه اتحاد بلعباس، الى استغلال هشاشة ابناء "وادي مكرة" حاليا (المركز ال14)، ومن ثمّ تحقيق نتيجة يحسن بها موقعه.

وستكون الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الاولى منقوصة من مقابلة واحدة تجمع بين اتحاد الجزائر و شبيبة الساورة، بسبب ارتباط الأخيرة -غدا الاثنين- بمواجهة الشباب السعودي ببشار، لحساب الدور ال16 (ذهاب) من الكأس العربية.